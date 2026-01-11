Nel post partita di Verona, Sarri ha commentato la vittoria della Lazio, sottolineando le difficoltà della stagione. L’allenatore ha evidenziato l’importanza del risultato e ha condiviso alcune considerazioni sui nuovi giocatori arrivati in squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla situazione attuale del club e sui passi avanti compiuti nel corso del campionato.

Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria della sua Lazio contro il Verona e si è soffermato anche sui nuovi innesti. Le sue parole. Successo fondamentale per la Lazio in casa del Verona. Nel post partita Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la prestazione dei VITTORIA – «Mi fa piacere per la mia squadra tornare alla vittoria e anche per i nostri tifosi! Sono rimasto sorpreso da quello che avevano preparato e mi fa piacere. La stagione è questa, è difficile: iniziamo col blocco mercato, tanti infortuni. A livello di Serie A non ho mai attraversato difficoltà del genere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sarri nel post partita di Verona Lazio: «Stagione molto difficile, ma vittoria importante. Sui nuovi dico una cosa»

