Masters of the Universe | Il segreto di Skeletor per evitare il flop di Jared Leto

Il regista di Masters of the Universe ha deciso di modificare la sceneggiatura di Skeletor, spinto dal fallimento di Jared Leto in ruoli simili, per evitare che il nuovo film finisca nel dimenticatoio. Per attirare il pubblico, sono stati inseriti effetti speciali più convincenti e un’interpretazione più fedele ai personaggi originali, sperando di risollevare le aspettative.

Il ritorno di He-Man sul grande schermo è una delle scommesse più audaci del cinema recente. Il nuovo film di Masters of the Universe, in uscita quest’anno, si trova davanti a una salita ripida: non solo deve cancellare il ricordo del deludente live-action del 1987 con Dolph Lundgren, ma deve anche reggere il confronto con le acclamate serie animate prodotte da Netflix nell’ultimo decennio. Tuttavia, un dettaglio emerso dal merchandise ufficiale sta riaccendendo la speranza dei fan: un nuovo approccio per l’iconico cattivo, Skeletor. Skeletor scende in campo: Il giocattolo “First Ones” svela un personaggio più attivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Masters of the Universe: Il segreto di Skeletor per evitare il flop di Jared Leto Masters of the Universe, Jared Leto voleva "osare al massimo" nei panni di Skeletor Jared Leto ha voluto spingersi oltre nei panni di Skeletor nel nuovo film. Masters of the Universe: online il primo trailer con Nicholas Galitzine e Jared Leto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Masters of the Universe: il merchandising ufficiale del film live-action è da paura!; Masters of the Universe, Jared Leto voleva osare al massimo nei panni di Skeletor; Masters of the Universe, lo Skeletor di Jared Leto è l'incarnazione della mascolinità tossica; Il regista del reboot di Masters of the Universe afferma che il cattivo Skeletor è l’incarnazione della mascolinità tossica. Masters of the Universe: il merchandising ufficiale del film live-action è da paura!Una nuova linea di giocattoli legata al franchise di MOTU ci mostra nuove versioni spettacolari di Beast Man, Skel-Knight e tanti altri eroi! cinema.everyeye.it Masters of the Universe: un'avventura esagerata piena zeppa di stupiditàScoprite le prime anticipazioni ufficiali su Masters of the Universe, attesissimo nuovo film della celebre saga fantasy. cinema.everyeye.it #staseraintv Rai 5 ore 21.20 senza interruzioni pubblicitarie Lonely Hearts (2006) con John Travolta, James Gandolfini, Laura Dern, Jared Leto e Salma Hayek. Ray e Martha sono una coppia di assassini che, fingendosi fratello e sorella, truffa donne sole in c - facebook.com facebook