Cascina (PI), 9 dicembre 2025 – Festa grande per i 25 anni della Dibix, l’agenzia di digital marketing con sede a Cascina e punto di riferimento nel panorama digitale locale con sede in via Ippolito Nievo 23. Fondata nel 2000, la Dibix è stata tra le prime aziende locali a cogliere il potenziale del web. Oggi l’agenzia è guidata da Franco Biasci e rappresenta una delle realtà più significative e innovative del territorio pisano. Nel corso dei suoi 25 anni di attività, Dibix ha portato molte aziende del territorio a compiere il primo passo verso il digitale: le ha accompagnate nella creazione di siti web, nello sviluppo di e-commerce e nell’avvio di campagne pubblicitarie online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

All'avanguardia nella rete da 25 anni: l'agenzia Dibix celebra il suo compleanno