Avvocata e psicologhe assolte nel processo Pifferi bis perché il fatto non sussiste cadute le accuse

Il gup assolve l'avvocata Pontenani, le psicologhe del San Vittore e il perito dalle accuse di falso e favoreggiamento al processo Pifferi bis. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Avvocata e psicologhe assolte nel processo Pifferi bis "perché il fatto non sussiste", cadute le accuse

