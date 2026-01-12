Chivu | C’è il rammarico di non aver vinto uno scontro diretto

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha commentato il pareggio contro il Napoli, sottolineando il rammarico per non aver vinto uno scontro diretto. A Dazn ha evidenziato come la squadra abbia mostrato grande carattere e consapevolezza dei propri mezzi, anche in una trasferta difficile. La partita ha confermato il valore della squadra e la capacità di affrontare sfide complesse, lasciando comunque il rammarico di non aver ottenuto i tre punti.

L'allenatore dell 'Inter, Chivu, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli Cosa vi portare a casa? «Una grande partita e una grande consapevolezza del valore della nostra squadra, anche stasera ha dimostrato di giocare una grande partita in un campo difficile. Contro una squadra in un ottimo momento. «Io parlo della partita, di due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. C'è il rammarico di essere andati due volte in vantaggio. Rammarico di non aver mantenuto la lucidità, però c'è il merito anche degli avversari». Nel secondo tempo ha rimesso ordine al centrocampo. Cosa porta a casa di buono? «L'atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti, forse a volte esagerata.

