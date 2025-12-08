Concerto di Natale special guest | Paola Folli

8 dic 2025

Un concerto di Natale imperdibile, con la partecipazione speciale di Paola Folli Luci, che offre un viaggio tra tradizione e emozione. Un evento musicale coinvolgente, diretto da Francesco “Cisco” Sbano, che unisce luci, suoni e armonie per celebrare la magia del Natale con un’orchestra di talentuosi musicisti.

Luci, suoni e armonie per celebrare il Natale: un viaggio musicale tra tradizione ed emozione! Un concerto unico, dove la magia del Natale prende vita grazie a un’orchestra di straordinari musicisti, arrangiata e diretta da Francesco “Cisco” Sbano. Accanto a loro, le splendide voci di Sara Mazzei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

