Martina Smeraldi special guest al Sexy Disco Penelope di Pontedera

Il Sexy Disco Penelope di Pontedera si prepara a concludere il 2025 con un evento imperdibile: sabato 20 dicembre ospiterà Martina Smeraldi, figura di grande rilievo nel panorama dell'intrattenimento per adulti italiano. Un appuntamento che promette di attirare numerosi partecipanti, consolidando la posizione del locale come punto di riferimento per serate all'insegna del divertimento e della spettacolarità.

Il Sexy Disco Penelope chiude il 2025 con un appuntamento che promette di lasciare il segno: sabato 20 dicembre, il locale di Pontedera accoglierà Martina Smeraldi, una delle figure più discusse e seguite dell’intrattenimento per adulti italiano.Smeraldi, premiata con un AVN Award grazie a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

MARTINA SMERALDI Sabato 29 Novembre a Cuneo! Spettacoli non stop Dj set - Alex B Special cocktail Champagneria via Marmora 18 - Cuneo 3337980007 Wasabi Lap Dance Cuneo . . . #martina #smeraldi #wasabilapdance #cuneo #co - facebook.com Vai su Facebook

"Martina-Smeraldi-" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Martina Smeraldi indovina le dimensioni dei cantanti di Sanremo: il gioco a Say Waaaad? - si presta al gioco del "dick rating" e prova ad indovinare le dimensioni dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Segnala deejay.it

Martina Smeraldi: età, altezza, fidanzato e biografia dell'attrice ... - Subito dopo l’estate 2019 il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa e soprattutto della ... Da tag24.it