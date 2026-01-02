Affari Tuoi Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino

Nella puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi, un concorrente ha scelto di rifiutare la maxi offerta del Dottore, sorprendendo anche Stefano De Martino. La dinamica ha aggiunto un elemento di suspense e interesse alla trasmissione, dimostrando come il desiderio di rischiare possa portare a scelte imprevedibili e coinvolgenti. Un episodio che ha evidenziato l’imprevedibilità e l’emozione del gioco.

La puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi è stata particolarmente appassionante grazie non solo a Stefano De Martino, ma anche ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare e osare, arrivando a sfidare il Dottore. Affari Tuoi, Orazio dalla Campania rifiuta la maxi offerta del Dottore. Protagonista della puntata del 2 gennaio 2026 di Affari Tuoi, Orazio dalla Campania. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che vive a Arzano, paese in provincia di Napoli, e lavora come clown in un circo. Ha scelto di prendere parte al gioco insieme alla compagna Gabriella che ha conosciuto proprio grazie al suo lavoro e da cui ha avuto due figli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino è decisivo. Maxi vincita grazie al Dottore Leggi anche: Stefano Martini di Frosinone vince 30 mila euro ad Affari Tuoi: rifiuta l’offerta del Dottore e trionfa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà - Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 2 gennaio, la partita di Orazio dalla Campania, precisamente da Arzano. fanpage.it

Affari Tuoi, Orazio rifiuta la maxi offerta del Dottore e stupisce Stefano De Martino - La puntata del 2 gennaio di Affari Tuoi è stata particolarmente appassionante grazie non solo a Stefano De Martino, ma anche ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare e osare, arrivando a ... dilei.it

Affari tuoi, De Martino in tilt: prima la gaffe poi si censura: "Non possiamo dirlo". Vincita dolceamara finale - Nella puntata del 2 gennaio Orazio rifiuta l'assegno da 120mila euro e torna a casa con 75mila euro per la felicità del Dottore. libero.it

Ad Affari tuoi Orazio, concorrente dalla Campania, rifiuta 120mila euro e arriva a un finale carico di tensione: in gioco restano solo 75mila e 300mila euro. Un cambio decisivo e un esito che divide tra entusiasmo e rimpianto. Il momento della scelta ha spiazzat - facebook.com facebook

#AffariTuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.