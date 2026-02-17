Martedì grasso tra cortei in maschera e musica la festa diffusa nelle strade di Sciacca

Martedì grasso si anima a Sciacca con sfilate in maschera e musica dal vivo, portando in strada decine di persone vestite con costumi colorati. La città si riempie di allegria e ritmo, con gruppi che ballano e cantano lungo le vie principali. Un grande corteo si snoda tra le piazze, attirando spettatori e fotografi pronti a catturare le maschere più sfiziose. La festa coinvolge tutto il centro storico, trasformando le strade in un grande palcoscenico di allegria.

Sciacca celebra il martedì grasso con una serata interamente dedicata all'atmosfera del suo storico Carnevale tra gruppi in costume, spettacoli itineranti e musica dal vivo nel cuore del centro urbano. Un appuntamento che riporta nelle strade cittadini e visitatori, anticipando gli eventi principali della manifestazione. La sfilata prenderà il via alle ore 18,30 da piazza Friscia, aperta dal gruppo in costume dell'associazione che ha realizzato il carro di Peppe Nappa, simbolo della tradizione locale.

Casaluce si anima martedì grasso con “Carnevale in Maschera”, una festa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco “Casaluci” Aps.

Il Martedì Grasso in Puglia diventa un momento di festa perché le famiglie preparano piatti tradizionali per celebrare la fine del Carnevale.

