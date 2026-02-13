Carnevale in Maschera | martedì grasso di festa a Casaluce

Casaluce si anima martedì grasso con “Carnevale in Maschera”, una festa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco “Casaluci” Aps. La manifestazione prevede sfilate di gruppi mascherati e laboratori per bambini nel centro del paese. La città si riempirà di colori e allegria, coinvolgendo famiglie e giovani in un pomeriggio di divertimento.

Casaluce si prepara a vivere una mattinata di festa con “Carnevale in Maschera”, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Casaluce “Casaluci” Aps. L’appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio, dalle ore 10:00 alle 12:30, in piazza Statuto, che per l’occasione si trasformerà in un grande spazio di colori, musica e fantasia. Animazione, balli, gonfiabili, trampolieri e spettacolo di magia accompagneranno i più piccoli in un’esperienza pensata su misura per loro. In programma anche la premiazione delle dieci maschere più belle, con attestato. Durante l’evento saranno distribuiti cioccolata calda, zucchero filato, pop corn e dolci carnevaleschi.🔗 Leggi su Casertanews.it

