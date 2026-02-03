Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone. Domenica il centro si è riempito di maschere, carri e coriandoli, attirando circa diecimila persone. Bambini, genitori e adulti si sono divertiti a guardare la sfilata dei carri mascherati, una tradizione che ogni anno anima le vie della città. La festa continua, pronti a celebrare anche il martedì grasso con altri eventi e allegria.

Domenica il centro città si è trasformato in un lungo, coloratissimo serpentone di maschere, coriandoli e musica: la tradizionale sfilata dei carri mascherati ha richiamato a Pordenone circa diecimila persone, tra bambini, famiglie e cittadini di ogni età. Undici i carri allegorici in passerella.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il Martedì Grasso, che nel 2026 cade il 17 febbraio, è l’ultimo giorno del Carnevale.

