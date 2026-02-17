E’ il giorno del ‘vero Carnevale’ Segui la sfilata di Martedì Grasso in diretta da Viareggio

Oggi, il Carnevale di Viareggio si accende con la sfilata di Martedì Grasso, attirando migliaia di spettatori lungo il lungomare. La città si prepara a vivere un evento che ogni anno rievoca le grandi occasioni di festa con carri colorati e maschere vivaci. Le strade si riempiono di musica e di allegria, mentre gli organizzatori hanno allestito un palco speciale per ospitare la diretta dell’intera manifestazione. La giornata si preannuncia ricca di spettacoli e sorprese, con il centro della città che si anima già dalle prime ore del mattino.

Viareggio, 17 febbraio 2026 – Tutto pronto sul lungomare di Viareggio per uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale, quello che la tradizione considera il " vero Carnevale ". Il Martedì Grasso infatti è l'ultimo giorno ufficiale di festa prima dell'inizio della Quaresima. Storicamente rappresenta l'apice del periodo carnevalesco, il momento culminante delle celebrazioni prima del periodo liturgico più sobrio. Oggi, Martedì Grasso 17 febbraio, grande festa per il quinto corso mascherato, il penultimo atto dell'edizione 2026 prima della sfilata conclusiva di sabato 21 febbraio. Alle 15 il tradizionale triplice colpo di cannone dà ufficialmente il via alla parata delle opere allegoriche.