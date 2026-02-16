Martedì Grasso a Roma | sfilata di Carnevale a Testaccio tra storia e sostenibilità
Martedì Grasso si celebra a Roma con una sfilata di Carnevale a Testaccio, un evento che ripropone una tradizione secolare. La manifestazione, che si svolge tra carri decorati e maschere colorate, richiama le radici antiche del quartiere, risalenti al X secolo, quando le feste si tenevano sui cocci di laterizio del Monte dei Cocci. Quest'anno, la sfilata include anche iniziative per promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente.
Nel cuore di Testaccio, uno dei rioni più autentici della Capitale, martedì grasso torna una festa antichissima: il Carnevale rionale, una tradizione che affonda le sue radici addirittura nel X secolo, quando le celebrazioni si svolgevano sul Monte dei Cocci. A custodire e rinnovare questo patrimonio popolare è l'associazione Testacciointesta, che dal 1984 si occupa della tutela e della valorizzazione delle feste tradizionali del quartiere, con particolare attenzione al Carnevale.
