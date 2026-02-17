Martedì grasso oggi le sfilate dei carri mascherati a Treviso e Conegliano

Oggi, Treviso e Conegliano ospitano le sfilate dei carri mascherati, un evento che richiama centinaia di persone in strada. Le due città venete si animano con carri decorati e gruppi di maschere che sfilano lungo le principali vie, trasformando il centro in un palcoscenico di colori e allegria. Durante il pomeriggio, bambini e adulti si uniscono per partecipare alla tradizione del Martedì grasso, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Il Carnevale si accende in Veneto: Treviso e Conegliano in festa con sfilate e tradizioni. Treviso e Conegliano si preparano a vivere un Martedì Grasso all’insegna del colore e della tradizione, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati che promettono un pomeriggio di festa per cittadini e visitatori. Le manifestazioni, che rappresentano il culmine dei festeggiamenti carnevaleschi, vedranno protagonisti 21 carri e numerose associazioni locali, celebrando un patrimonio culturale secolare. Treviso: un percorso tra storia e allegria. La sfilata trevigiana prenderà il via alle 14 da Piazza Duomo, percorrendo un itinerario di circa 1,5 chilometri attraverso le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

È stato definito il programma delle sfilate del Carnevale 2026 a Colleferro.

Nei prossimi giorni Montevarchi si anima con il Carnevale dei Ragazzi.

