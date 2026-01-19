Colleferro Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026 Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole i carri allegorici i gruppi mascherati…

È stato definito il programma delle sfilate del Carnevale 2026 a Colleferro. Le scuole, i carri allegorici e i gruppi mascherati possono iscriversi entro il 6 febbraio. Di seguito, il calendario completo degli eventi e delle iniziative in programma per questa edizione.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È già pronto il calendario degli appuntamenti relativi al Carnevale 2026 di Colleferro. La tradizionale Sfilata di Carnevale L'articolo Colleferro. Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026. Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole, i carri allegorici, i gruppi mascherati. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Pronto il programma per le sfilate del Carnevale 2026. Entro il 6 Febbraio possono iscriversi le scuole, i carri allegorici, i gruppi mascherati… Carnevale di Pieve di Cento 2026: carri allegorici e gruppi mascheratiIl Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Carnevale 2026, la sfilata dei carri allegorici per le strade di PellestrinaIl Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Convocati – 20ª giornata di campionato Tutto pronto per la sfida di domenica 11 gennaio contro il Colleferro Calcio. Mister Cristiano Di Loreto ha diramato la lista dei giocatori che scenderanno in campo per difendere i nostri colori in una gara che vale tanto. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.