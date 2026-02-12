Nei prossimi giorni Montevarchi si anima con il Carnevale dei Ragazzi. Domenica e martedì si svolgeranno le sfilate dei carri, mentre i più piccoli potranno partecipare a diversi eventi dedicati a loro. La città si prepara a un weekend colorato e divertente per grandi e bambini.

Si accende l’atmosfera del "Carnevale dei Ragazzi" a Montevarchi, che entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti pensati per i più piccoli e per le loro famiglie. Si parte sabato 14 febbraio alle ore 10, quando l’Auditorium comunale ospiterà la premiazione del 38° Concorso di Disegno "Carnevale dei Ragazzi", a cura del Circolo Filatelico e Numismatico B. Varchi. Protagonisti saranno gli alunni delle scuole primarie dei tre istituti comprensivi cittadini. Tutti gli elaborati a tema carnevalesco saranno esposti all’interno dell’Auditorium e, per l’occasione, sarà attivato un ufficio postale distaccato con uno speciale annullo filatelico dedicato alla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale, tra premi e sfilate. Domenica e martedì con i carri

Approfondimenti su Carnevale Ragazzi

Il Carnevale 2026 si accende nel Taburno e nei borghi sanniti.

Il Carnevale Storico di Vergato si svolgerà nel febbraio 2026, con sfilate di carri e animazioni nelle domeniche dell’8 e 15 febbraio, e un’anteprima il 31 gennaio al Centro Sociale “Franco Nanni”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carnevale di Camposampiero 2026 - sfilata dei Carri Allegorici

Ultime notizie su Carnevale Ragazzi

Argomenti discussi: Carnevale, tra premi e sfilate. Domenica e martedì con i carri; Carnevale a Sospirolo, sfilata tra frazioni e premi alle maschere più originali; Napoli, Carnevale in piazza Garibaldi: sfilata a premi e festa per tutta la famiglia; Arriva il Carnevale a Rovellasca: festa, sfilata e premi per tutti i bambini.

Carnevale, tra premi e sfilate. Domenica e martedì con i carriSi accende l’atmosfera del Carnevale dei Ragazzi a Montevarchi, che entra nel vivo con un fine settimana ricco di ... lanazione.it

Carri allegorici, sfilate e balli in maschera: gli eventi di Carnevale tra Vibo e provincia (pioggia permettendo)La festa più colorata dell’anno pronta ad animare le vie e le piazze dei centri vibonesi. Non solo esibizioni e premiazioni: ad arricchire le giornate anche degustazioni di dolci, musica e spettacoli. ilvibonese.it

Anche il Metropolis Quotidiano parla oggi del contest a premi di Carnevale promosso da Velia Ambiente, con il quale creiamo attrattiva per bambini e ragazzi sulla tematica del rispetto per l’ambiente. Abbiamo invitato tutti i giovani abatesi, fino ai 18 anni d’età, - facebook.com facebook