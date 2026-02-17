Martedì grasso in centro C’è Cenerentola in carrozza

Martedì grasso si anima nel cuore della città, dove una Cenerentola in carrozza attira l’attenzione di tanti passanti. La sfilata di Carnevale si svolge tra strade piene di coriandoli colorati, stelle filanti e dolci tradizionali, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Gran finale di Carnevale, per martedì grasso tra coriandoli, stelle filanti e dolci tipici di questa ricorrenza, per la festa più "pazza" dell’anno. Oggi in centro in programma uno spettacolo itinerante dedicato a Cenerentola, una produzione di teatro di strada che trasforma il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto. L’appuntamento è alle 16,30 con partenza della parata fiabesca da piazza Prampolini, nel cuore di Reggio. La parata si sviluppa lungo le vie del centro storico, seguendo un percorso urbano che unisce spettacolo, musica e momenti di interazione con il pubblico. Protagonista assoluta diventa la Carrozza di Cenerentola, un elemento scenografico luminoso e musicale, accompagnato da melodie suggestive ed effetti di grande impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Casaluce si anima martedì grasso con “Carnevale in Maschera”, una festa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco “Casaluci” Aps.

