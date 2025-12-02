Trenord annuncia nuove corse Bergamo come Cenerentola | avrà la carrozza di mezzanotte

Un po’ come se a portarlo fosse una Santa Lucia in ritardo di qualche ora, il 14 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario invernale di Trenord. In Lombardia la Santa ha portato una nuova linea suburbana, la S19 tra il Sud della regione e Milano. E ancora, più treni verso Piemonte e Liguria e un potenziamento dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso. Come però annunciato nel prolisso comunicato dell’azienda dei trasporti, in questo gelido dicembre alla Bergamasca in dono non è arrivato alcun regalo. Se è vero che era difficile immaginare di esaudire tutti i desideri contenuti nelle letterine arrivate da ogni angolo della regione, i quotidiani disagi dei pendolari orobici avrebbero forse meritato più attenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

Garbagnate Milanese - bilocale in locazione. Disponibile da dicembre, completamente arredato, ampio bilocale con box e cantina, in centro a 400 metri dalla stazione Trenord, termoautonomo. Per info scrivere in PVT. Come da foto fatta eccezione per i divani, - facebook.com Vai su Facebook

Trenord, dal 14 dicembre 2025 il nuovo orario invernale: più corse e collegamenti potenziati in Lombardia - Dal 14 dicembre 2025, Trenord introduce il nuovo orario invernale in Lombardia, con un significativo potenziamento dei servizi ferroviari pensato per ... Da radiotsn.tv

Trenord passa all'orario invernale: 2.400 corse, una nuova suburbana e più connessioni tra Lombardia e Piemonte - Dal 14 dicembre sarà in vigore l'orario invernale che comprenderà una nuova linea suburbana fra il sud Lombardia e Milano, più treni verso il Piemonte e la Liguria e una rimodu ... Segnala milanotoday.it

Treni, in arrivo nuove corse tra Milano e Domodossola - Trenord ha annunciato che, con l'introduzione dell'orario invernale, saranno aggiunte corse sulla linea. Secondo novaratoday.it

Treni potenziati per le Olimpiadi. L’offerta ferroviaria di Trenord: oltre 2.400 corse giornaliere - La rimodulazione dell’offerta che partirà da metà dicembre è per gli oltre 760mila passeggeri. Segnala msn.com

Lombardia, Trenord: con orario invernale offerta sale a 2400 corse giornaliere - Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che ... Lo riporta telenord.it

Orario invernale Trenord: una nuova linea suburbana, più treni Lombardia-Piemonte, offerta Como-Chiasso rimodulata - Con l’orario invernale di Trenord dal 14 dicembre l’offerta ferroviaria in Lombardia sale a 2400 corse giornaliere ... Scrive affaritaliani.it