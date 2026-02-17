Martedì Grasso | coriandoli vento musica e il rogo del Pupo che chiude il Carnevale di Fano
Martedì Grasso a Fano si è trasformato in una giornata di festa intensa, con coriandoli colorati che volavano ovunque e un vento forte che ha agitato le maschere. La musica ha accompagnato le strade gremite di persone, mentre il grande Pupo, simbolo del Carnevale, è stato dato alle fiamme in un rito che attira sempre molti spettatori. La tradizione si è rinnovata anche quest’anno, coinvolgendo adulti e bambini in un clima di allegria contagiosa.
Fano (Pesaro e Urbino),17 febbraio 2026 - È stato un Martedì Grasso che sembrava non voler finire mai. Un pomeriggio lungo, attraversato dal vento ma soprattutto dalle risate dei bambini. Maschere colorate, coriandoli tra i capelli, il getto di caramelle che continua a essere il gesto più atteso, quello che fa correre le mani in alto e brillare gli occhi. Piazza XX Settembre si è riempita poco alla volta, poi tutta insieme. I laboratori degli amici di “Dire Fare Educare” hanno acceso la fantasia, mentre la musica dei Perticars ha tenuto il palco più a lungo del previsto. Il vento, protagonista silenzioso dell’intera giornata, ha imposto prudenza: per garantire le condizioni di sicurezza il rogo è stato posticipato, e così la musica è andata avanti, trasformando l’attesa in festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Carnevale di Fano: rogo del Pupo, lotteria e successo oltre confine con un documentario proiettato a Monaco.Il Carnevale di Fano si è concluso con il tradizionale rogo del Pupo, un evento che attira sempre molte famiglie e curiosi, e quest’anno ha attirato anche visitatori stranieri grazie alla proiezione di un documentario a Monaco.
Rogo del pupo a Fano 2026: il videoUn video mostra il momento del rogo del pupo a Fano nel 2026, evento che si svolge tradizionalmente martedì grasso per sancire la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.
La signora Coriandoli e il Carnevale di Fano
