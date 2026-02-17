Rogo del pupo a Fano 2026 | il video

Un video mostra il momento del rogo del pupo a Fano nel 2026, evento che si svolge tradizionalmente martedì grasso per sancire la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima. La scena, ripresa da diverse angolazioni, cattura la grande folla che assiste alla distruzione simbolica del pupo, simbolo della festa. La tradizione, radicata da decenni, attira sempre molti spettatori e rappresenta un momento di passaggio tra allegria e riflessione.

Come gli martedì grasso, il rito purificatorio chiude ufficialmente il Carnevale e segna l'inizio della Quaresima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevale di Fano: rogo del Pupo, lotteria e successo oltre confine con un documentario proiettato a Monaco.Il Carnevale di Fano si è concluso con il tradizionale rogo del Pupo, un evento che attira sempre molte famiglie e curiosi, e quest’anno ha attirato anche visitatori stranieri grazie alla proiezione di un documentario a Monaco.

Rogo a Fano in un’abitazione, intervengono i vigili ma nessuno rimane coinvoltoUn incendio si è sviluppato a Fano, coinvolgendo una canna fumaria di un’abitazione in via Lauro.

