Carnevale di Fano | rogo del Pupo lotteria e successo oltre confine con un documentario proiettato a Monaco
Il Carnevale di Fano si è concluso con il tradizionale rogo del Pupo, un evento che attira sempre molte famiglie e curiosi, e quest’anno ha attirato anche visitatori stranieri grazie alla proiezione di un documentario a Monaco.
Il Carnevale di Fano chiude in bellezza: tra rogo, lotteria e un viaggio a Monaco. Il Carnevale di Fano ha calato il sipario sull’edizione 2026 con il tradizionale rogo del Pupo e una serie di festeggiamenti che hanno animato la città. Parallelamente, un documentario sulla festa ha varcato i confini nazionali, proiettato all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, portando la tradizione fanese oltre le Alpi. Un Martedì Grasso tra giochi e tradizioni. Il Martedì Grasso, ultimo giorno di festa, è stato dedicato a grandi e piccini. A partire dalle 15:30, i laboratori “Piccoli nasi da Oscar – Laboratori per bambini dal naso curioso 2026” presso Essenzaltro Luxury Perfumes hanno offerto un pomeriggio di creatività ai bambini tra gli 8 e i 13 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Fano, al Carnevale oltre 13mila paganti: il getto di dolciumi batte la pioggia
A Fano, il Carnevale registra un afflusso di oltre 13mila persone.
Fano con il naso all’insù per San Valentino: un cielo stellato con cuori rossi accende la settimana del Carnevale
Questa mattina a Fano il cuore di San Valentino si è fatto subito notare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
