Marta Del Grandi tra sogno e realtà
Marta Del Grandi ha pubblicato il suo nuovo album, Dream Life, dopo aver lavorato duramente per mesi in studio. La cantautrice di Milano, nota per il suo stile di pop alternativo, riesce a trasmettere emozioni intense grazie alla sua voce potente. Durante le registrazioni, ha sperimentato nuove sonorità, dando vita a un disco che unisce sogno e realtà in modo originale.
Se si volesse fare un’associazione cinematografica con Dream life, il nuovo disco di Marta Del Grandi pubblicato il 30 gennaio, verrebbe in mente un regista come Michel Gondry, che ama abbattere i confini tra sogno e realtà. La cantautrice milanese fa una cosa simile con la musica, come se, componendo un brano, cercasse volontariamente di sognare a occhi aperti. Dream life, in questo senso, non è un titolo casuale: le dieci canzoni dell’album sono immerse in un’atmosfera sospesa, con gli occhi rivolti verso l’interiorità, ma anche verso il cielo (in 20 days of summer Del Grandi si chiede come sia stato possibile perdersi dentro una nuvola) e verso le stelle (in Alpha centauri, uno dei pezzi migliori). 🔗 Leggi su Internazionale.it
La mia musica aliena, intervista a Marta Del GrandiAbbiamo intervistato la cantautrice Marta Del Grandi, che da poco ha pubblicato Dream Life, album alieno che rinuncia a ogni collocazione fissa e si situa nel mezzo: tra la vita e il sogno, tra la pau ... gay.it
Marta Del Grandi - Dream LifeUna delle pregevoli qualità di Marta Del Grandi è quella di non dare nulla per scontato. E il suo nuovo lavoro, Dream Life, ne è la conferma, grazie a un equilibrio perfetto tra art-pop e sperimenta ... ondarock.it
