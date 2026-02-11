Evocazioni tra sogno e realtà della memoria del Mozambico nell’Espressionismo di Cassi Namoda

Evocazioni tra sogno e realtà della memoria del Mozambico si fanno strada nella mostra di Cassi Namoda. L’artista porta in scena un viaggio tra ricordi e immaginazione, mescolando le immagini del suo passato con pennellate che sembrano uscire da un sogno. La pittura diventa così uno strumento per superare le barriere culturali e creare un ponte tra il quotidiano e il fantastico. Le opere di Namoda invitano lo spettatore a immergersi in un mondo sospeso tra realtà e fantasia, dove il confine tra ciò che si ricorda e ciò che si

La pittura spesso si pone come mezzo per oltrepassare le barriere culturali, da un lato, e per creare un ponte ideale tra ciò che appartiene al quotidiano, al vissuto che si fissa sul ricordo emozionale dando vita a una dimensione fantastica e al contempo familiare, e una dimensione irreale e sognante, come se il confine tra immaginato e sperimentato fosse in una terra di mezzo soffusa e sospesa nel tempo. Lo stile più affine a tratteggiare questo tipo di atmosfere è indubbiamente quello figurativo poiché consente all’artista di attrarre lo sguardo attraverso immagini riconoscibili per poi condurre l’osservatore nel sottostrato significante che emerge solo dopo essersi soffermato sull’apparenza della superficie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Evocazioni tra sogno e realtà della memoria del Mozambico nell’Espressionismo di Cassi Namoda Approfondimenti su Mozambico Espressionismo Missionario in Mozambico: “Vivere tra tradizioni e nuove realtà Don Filippo Macchi, sacerdote di Gemonio, racconta la sua esperienza nel Nord-Est del Mozambico. Palazzo Merulana: L’arte della cura tra sogno e realtà Palazzo Merulana ospita la mostra “Contenuti per la cura”, una doppia personale di Cecilia Cocco e Daniela Flores.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.