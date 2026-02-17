Mars Express, il film di Jérémie Périn, ha fatto notizia perché ha conquistato il pubblico a Cannes nel 2023, attirando l’attenzione sulla sua storia tra uomini e macchine. La pellicola, un noir ambientato nel futuro, combina immagini animate mozzafiato con una trama intensa, e ora è disponibile su IWONDERFULL.

Dopo esser passato a Cannes nel 2023, Mars Express, il noir animato di ambientazione fantascientifica di Jérémie Périn, arriva finalmente su IWONDERFULL. Cult si nasce o si diventa? La seconda, ovviamente, perché lo stato di culto di un film dipende dal suo percorso, da come riesce a ritagliarsi uno spaziato più o meno grande, ma solidamente forte, nell'immaginario di una fetta di pubblico. Eppure ci sono film che già a primo sguardo hanno quel sapore, danno quella sensazione che cult lo diventeranno. Lo nascono, quindi, in qualche modo. Uno di questi è Mars Express, film che già alla sua presentazione nel 2023 al Festival di Cannes dava la sensazione che si sarebbe imposto e che sarebbe stato apprezzato da un pubblico crescente, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Mars Express, la recensione: splendida sci-fi animata sul rapporto tra uomini e macchine

