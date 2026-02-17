BLOG | Di Margarito detto Margaritone chi era il pittore architetto e commerciante aretino

Nel 1262, Margarito, un artista e commerciante di Arezzo, firma un contratto nel chiostro di San Michele. La sua attività includeva pittura e architettura, e si occupava anche di affari commerciali. Un dettaglio interessante è che il documento che lo riguarda è ancora conservato in archivio, testimone della sua presenza importante nella città.

E’ 1262 quando viene stipulato un atto nel chiostro San Michele ad Arezzo e in quel contratto sicita Margarito. E’ l’unico documento che abbiamo dell’esistenza in vita di Margaritone (come l’hapoi chiamato Vasari nelle sue “Vite”, duecento anni dopo).In verità abbiamo anche qualche sua opera firmata chiaramente. Si è trattato di una delle primevolte che un pittore ha firmato, dando così dignità di opera d’arte ai suoi lavori. La serie dei SanFrancesco (diverse copie nelle quali è ritratto in piedi con il saio) è firmata Margarito d’Arezzo,anche se la mano che li ha realizzati non sembra essere sempre la stessa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Chi era Frank Gehry, l’architetto che “piegava” i palazzi, suo il rivoluzionario Guggenheim di Bilbao Il commerciante in oro trovato nel sangue in casa: chi era Nicola Granieri Il dramma di Trieste sconvolge la comunità: Nicola Granieri, 73 anni, trovato senza vita nel suo appartamento, un passato da commerciante nel settore dell’oro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BLOG | Di Margarito detto Margaritone, chi era il pittore, architetto e commerciante aretino.