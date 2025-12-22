Il Pittore Mangone inaugura a Buccino una mostra composta da 116 opere che esplorano il rapporto tra memoria archeologica e visione contemporanea. La Presidente della Fondazione FAM sottolinea come “L’antica Volcei torni a parlare al presente”, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sulla storia locale attraverso l’arte moderna. La mostra rappresenta un ponte tra passato e presente, valorizzando il patrimonio culturale del territorio.

La Presidente della Fondazione FAM: “L’antica Volcei torna a parlare al presente”. Buccino, antico cuore della Volcei romana, riapre le porte della sua storia millenaria al mondo attraverso il linguaggio potente dell’arte contemporanea. È stata inaugurata presso il Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante “, ospitato nello straordinario complesso dell’ex convento degli Eremitani di Sant’Agostino, la mostra “Fernando Mangone racconta al mondo l’Antica Volcei”, un ampio progetto espositivo che riunisce 116 opere del Maestro Fernando Mangone. Un’esposizione che non si limita a occupare gli spazi del museo, ma li attraversa, li interroga, li trasforma, costruendo un dialogo continuo tra passato e presente, tra reperto archeologico e segno pittorico, tra memoria collettiva e sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il Pittore Mangone inaugura a Buccino una grande mostra di 116 opere tra memoria archeologica e visione contemporanea

Leggi anche: Il crocifisso della cattedrale vola alla mostra "Restituzioni" a Roma: sarà esposto con altre 116 opere

Leggi anche: Al Pittore Fernando Mangone assegnato il Premio “Prof. Roberto Marcolongo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

IL PITTORE FERNANDO MANGONE RACCONTA L’ANTICA VOLCEI – Conferenza Stampa domani venerdì 19 Dicembre 2025; Il pittore Fernando Mangone racconta l’antica Volcei – Conferenza Stampa domani venerdì 19 Dicembre 2025.

Il pittore Fernando Mangone racconta l’antica Volcei - 00, presso la Sala Fiammenghi del Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Buccino, si terrà la conferenza stampa ... napolivillage.com