Mareggiate e allagamenti il Comune | Segnalate emergenze e situazioni di fragilità

Appello ai cittadini al fine di segnalare situazioni di disagio o fragilità. E' la richiesta dell'amministrazione comunale di Castel Volturno, guidata da sindaco Pasquale Marrandino, a seguito dei recenti fenomeni di allagamento e delle mareggiate che stanno interessando il territorio comunale, in particolare le zone di Destra Volturno e Bagnara. “Invitiamo tutti i cittadini residenti nelle aree maggiormente esposte a prestare la massima attenzione e a collaborare con le autorità segnalando eventuali emergenze mediche, presenza di anziani non autosufficienti, minori o persone fragili, situazioni di particolare difficoltà legate agli allagamenti.🔗 Leggi su Casertanews.it

