Da un progetto di artigianato parte il riscatto di 10 giovani in situazioni di fragilità

Da un progetto di artigianato, a Palermo, nasce un’opportunità di riscatto per dieci giovani in situazioni di fragilità. Grazie a un corso di formazione finanziato dalla Chiesa valdese, questi ragazzi possono sviluppare competenze professionali e migliorare il proprio percorso di vita. Un’iniziativa che promuove l’inclusione e il potenziale di ogni individuo, offrendo nuove possibilità di crescita e inserimento nel mondo del lavoro.

A Palermo un corso di formazione finanziato dalla Chiesa valdese sta offrendo a dieci giovani un’opportunità concreta di crescita professionale e personale attraverso l’artigianato. I partecipanti al progetto “Artigianato Innovativo – Percorsi di formazione ed integrazione sociale” stanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Il pugile Dado Giustini con la Scuola del Cuoio di Firenze Un progetto fra lavoro e sport per aiutare i giovani in difficoltà "Col sudore ho avverato i miei sogni, spero riesca anche a loro». Boxe e artigianato. La via del riscatto

Leggi anche: Ecologia: dal 10 dicembre parte a Catania un progetto per il reinserimento dei giovani in area penale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fotografia, moda e riscatto: un progetto che parte dalle carceri - Un progetto che vuole unire arte e riscatto, creazione e consapevolezza: si tratta di "Lungo il Sentiero dell'Arte e dell'Anima - notizie.tiscali.it

Dado, il riscatto che nasce dalle mani. Boxe e artigianato due maestri di vita - "Il riscatto attraverso le mani": non è un semplice slogan ma il senso autentico di una collaborazione dal forte valore sociale: quella fra la Scuola del Cuoio di Firenze ed Eduardo ‘Dado’ Giustini, ... lanazione.it

Ogni Joker Boat nasce dall’incontro tra innovazione, alta qualità e artigianato Made in Italy. Dal progetto alla realizzazione, il nostro team lavora passo dopo passo per dare vita a imbarcazioni uniche, pensate per trasformare ogni uscita in mare in un’esperien - facebook.com facebook