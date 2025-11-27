Emergenze ostetriche un corso per risolvere anche le situazioni più difficili e pericolose

Empoli, 27 novembre 2025 – Farsi trovare pronti a tutto, anche in ostetricia. La sala dedicata alle simulazioni si è trasformata in un vero scenario d’emergenza al San Giuseppe i professionisti hanno testato gesti e decisioni che in sala parto possono fare la differenza. Il corso, organizzato dalla struttura di Ostetricia e ginecologia diretta dal dottor Massimo Gabbanini, si è svolto il 21 novembre nella sede formativa di Sovigliana e il 22 novembre all’ospedale empolese. Due giornate intense dedicate alla gestione delle emergenze ostetriche. Durante il travaglio e il parto, situazioni improvvise richiedono interventi rapidi e precisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

