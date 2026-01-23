Il porto di Riposto inagibile dopo i danni della mareggiata

Il porto di Riposto è stato dichiarato inagibile a causa dei ingenti danni subiti dal Molo foraneo, provocati dalla recente mareggiata generata dal ciclone Harry. Le condizioni strutturali sono gravemente compromesse, rendendo impossibile l’accesso e le attività portuali. La situazione richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza e la riapertura dell’area, che svolge un ruolo importante per il territorio e le attività commerciali locali.

Sono gravissimi e senza precedenti i danni registrati al Molo foraneo del Porto di Riposto dopo le violente mareggiate causate dal ciclone Harry. L'infrastruttura portuale, cuore pulsante dell'economia marittima ripostese, la seconda marineria siciliana, ha subito colpi durissimi che ne.

