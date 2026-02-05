Porto Recanati mangiata dal mare intervenite subito | l'appello del sindaco dopo la mareggiata

Questa mattina Porto Recanati si è svegliata sotto una violenta mareggiata. Il mare ha invaso la costa, distruggendo chilometri di spiaggia e danneggiando alcune strutture turistiche. Il sindaco ha lanciato un appello alle autorità e ai cittadini perché intervengano subito, mentre le forze dell’ordine e i tecnici sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Una violenta mareggiata ha distrutto chilometri di costa a Porto Recanati: gravi danni al litorale e alle strutture turistiche. Il sindaco denuncia l'effetto dell'erosione cronica unita al maltempo: "Servono tempi rapidi e finanziamenti ad hoc".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

