Mare in burrasca nel Ravennate | prorogata l' allerta meteo per criticità costiera

Il mare in burrasca nel Ravennate ha causato la proroga dell’allerta meteo, che rimane attiva fino a domani sera. La perturbazione ha portato onde alte e forti venti lungo la costa, spingendo le autorità a mantenere alta la vigilanza. Dalla mezzanotte di oggi, martedì, e fino alla stessa ora di mercoledì, l’allerta gialla per criticità costiera rimane in vigore nel territorio di Ravenna. La decisione è stata presa per monitorare meglio le condizioni del mare e prevenire eventuali rischi.

Secondo il bollettino meteo si prevedono "livelli del mare che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale" Rimane alta l'attenzione per lo stato del mare nel Ravennate. Dalla mezzanotte di oggi, martedì, alla mezzanotte di domani, mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 25, gialla per criticità costiera, che proroga di 24 ore l'allerta emessa ieri dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.