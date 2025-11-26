Campania prorogata allerta meteo gialla fino a domani su tutta la fascia costiera

È in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all’attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata odierna, seguirà un ulteriore affievolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte, quando i fenomeni saranno a scala locale e non più diffusa. In qualche zona, dunque, anche nella giornata di domani . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, prorogata allerta meteo gialla fino a domani su tutta la fascia costiera

Scopri altri approfondimenti

ALLERTA METEO IN CAMPANIA PROROGATA FINO ALLE 23:59 DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà anche nella giornata di domani, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno intenso - facebook.com Vai su Facebook

CONTINUA IL MALTEMPO IN CAMPANIA, PROROGATA L’ALLERTA METEO E’ ancora maltempo in Campania. La perturbazione meteo proseguirà anche nella giornata di domani, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno... Vai su X

Prorogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre - È destinato ad attenuarsi, ma non a sparire del tutto, il maltempo a Napoli e in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti prorogato nuovamente l'allerta meteo gialla, prevista inizialmente ... Scrive fanpage.it

Prorogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione - Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania, ma da mezzanotte diventerà di colore giallo: ancora forti piogge su tutta la regione ... Da fanpage.it

Prorogata l'allerta meteo in Campania: 26 novembre da arancione si passa a gialla su tutto il territorio - La perturbazione che sta interessando la Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, sebbene con un impatto meno intenso rispetto a quello odierno. Riporta ilvescovado.it