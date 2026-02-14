San Valentino | storia e tradizioni del giorno degli innamorati

San Valentino, festa degli innamorati, nasce dall’atto di un sacerdote romano che sfidò l’imperatore per celebrare l’amore. Oggi, questa ricorrenza si celebra in tutto il mondo con regali, fiori e cene romantiche. In Italia, le coppie spesso scambiano biglietti d’amore e cioccolatini, mentre in alcune culture si organizzano eventi speciali nelle piazze. La giornata si è trasformata in un’occasione per dimostrare affetto anche tra amici e familiari.

Dal coraggio di un sacerdote romano alla festa globale dell’amore: curiosità e tradizioni di San Valentino.. Domani, 14 febbraio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano San Valentino, il giorno dedicato all’amore e all’affetto. Ma da dove nasce questa tradizione? La storia di San Valentino. San Valentino era un sacerdote romano vissuto nel III secolo. Secondo la leggenda, durante il regno dell’imperatore Claudio II, proibì i matrimoni tra giovani, ritenendo che gli uomini non sposati fossero migliori soldati. Valentino, però, continuò a celebrare segretamente le nozze dei giovani innamorati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si celebra l'amore in tutto il mondo.

San Valentino viene celebrato oggi come festa degli innamorati, ma le sue origini affondano nell'antica Roma, dove nel 496 d.

