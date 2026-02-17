Marco Rubio l’Occidente dopo Gaza
Marco Rubio ha commentato che il massacro a Gaza ha scosso profondamente l’Occidente, evidenziando come il conflitto abbia spazzato via decenni di equilibrio diplomatico. La violenza, durata oltre due anni, ha portato alla luce la fragilità delle relazioni internazionali e ha spinto molti a riconsiderare le proprie posizioni sulla questione mediorientale.
Il genocidio di Gaza è una voragine. Ha fagocitato pezzo a pezzo “il mondo di ieri”. Ventotto mesi di crudeltà e sofferenza hanno dimostrato che la vita umana può non valere nulla. In tanti se ne sono accorti solo quando questo nulla ha cominciato a corrodere leggi, prassi, istituzioni. In sostanza, quando Donald Trump si è scagliato contro i pilastri della nostra democrazia. Ma l’origine è lì, nella mattanza di Gaza. Se diventa così esplicito – in piena luce, giorno dopo giorno – che la vita umana non ha valore, come possono averlo gli apparati che sono chiamati a rappresentarla, organizzarla, tutelarla? Si è aperta una voragine di senso che dà quasi le vertigini. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Marco Rubio: l’Occidente non è finito, ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleare
Marco Rubio ha detto che l’Occidente non è morto, ma ha anche sottolineato che l’Europa è ancora divisa su questioni come il riarmo e il nucleare.
Gaza e oltre, parla Marco Minniti: “L’Italia sia ponte tra Occidente e Sud del mondo”
In un contesto globale segnato da crisi e conflitti, Marco Minniti sottolinea l’importanza dell’Italia come ponte tra Occidente e Sud del mondo.
Perché Trump ha chiuso l’Usaid | Matteo Caravani
