A Milano, alcune persone vendono capi di abbigliamento con loghi falsi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le stampe sono fatte apposta per imitare il logo ufficiale e vengono messe in vendita nelle bancarelle di strada. Questi prodotti contraffatti attirano chi cerca capi firmati a prezzi più bassi, ma sono completamente illegali.

Stampe create appositamente per riprodurre su capi di abbigliamento il logo delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Che il mercato del falso avrebbe proceduto parallelamente all’organizzazione delle gare sportive era prevedibile, così la Guardia di finanza di Como da tempo aveva iniziato a monitorare gli store di vendita on line, alla ricerca di possibili canali di contraffazione e di smercio, con particolare attenzione a gadget e abbigliamento. Arrivando nei giorni scorsi a individuare un venditore, che proponeva in vendita su un sito internet felpe e magliette, con logo quasi certamente falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marchi falsi . Copiano. Milano-Cortina

Questa mattina a Milano, Tomba e Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico, portando avanti la tradizione dello sport italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.