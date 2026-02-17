Marchi falsi Copiano Milano-Cortina
A Milano, alcune persone vendono capi di abbigliamento con loghi falsi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Le stampe sono fatte apposta per imitare il logo ufficiale e vengono messe in vendita nelle bancarelle di strada. Questi prodotti contraffatti attirano chi cerca capi firmati a prezzi più bassi, ma sono completamente illegali.
Stampe create appositamente per riprodurre su capi di abbigliamento il logo delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Che il mercato del falso avrebbe proceduto parallelamente all’organizzazione delle gare sportive era prevedibile, così la Guardia di finanza di Como da tempo aveva iniziato a monitorare gli store di vendita on line, alla ricerca di possibili canali di contraffazione e di smercio, con particolare attenzione a gadget e abbigliamento. Arrivando nei giorni scorsi a individuare un venditore, che proponeva in vendita su un sito internet felpe e magliette, con logo quasi certamente falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Milano Cortina 2026, gli ultimi straordinari tedofori: Tomba con Compagnoni a Milano. A Cortina la Goggia
Questa mattina a Milano, Tomba e Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico, portando avanti la tradizione dello sport italiano.
Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e PellegrinoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Marchi falsi . Copiano. Milano-Cortina.
Diversi marchi di moda dovranno dimostrare che nelle loro filiere non c’è sfruttamentoLa procura di Milano ha chiesto a 13 grandi marchi di moda di consegnare una serie di documenti, per verificare se ci sia sfruttamento lavorativo nelle loro filiere produttive: i marchi sono Missoni, ... ilpost.it
L'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina è a quota 22 medaglie: ha superato il record in una sola edizione, che risaliva a Lillehammer 1994, così come quello degli ori, che era sette, fissato sempre nella stessa edizione. Nel primo commento il medagliere az - facebook.com facebook
La disciplina non ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026 Il lavoro a maglia. Il web si sta popolando di video e fotografie di atleti che - tra una gara e l’altra - si danno all'uncinetto x.com