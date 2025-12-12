Milano Cortina 2026 ecco i portabandiera | a Cortina Brignone e Mosaner a Milano Fontana e Pellegrino

Il 12 dicembre 2025, alle 12.12, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha svelato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che accompagneranno le cerimonie di apertura e chiusura dell'evento.

(Adnkronos) – Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. "I quattro portabandiera saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana", ha annunciato Buonfiglio. "Oggi è un giorno importante ed ho

