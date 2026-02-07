Milano Cortina 2026 gli ultimi straordinari tedofori | Tomba con Compagnoni a Milano A Cortina la Goggia

Questa mattina a Milano, Tomba e Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico, portando avanti la tradizione dello sport italiano. A Cortina, invece, è arrivata Goggia, pronta a rappresentare le glorie dello sci azzurro. Sono gli ultimi attori di una lunga staffetta simbolica, che lega passato e futuro dei Giochi in Italia.

MilanoCortina – Simboli dello sport italiano nel mondo e nell'universo olimpico. Leggende dello sci alpino azzurro mentori di atleti cresciuti e vincenti sulla loro scia indimenticabile. Alberto Tomba e Debora Compagnoni, insieme e l'uno accanto all'altro all'ombra dell'Arco della Pace e del Braciere, a Milano, con la Torcia Olimpica tra le mani, consegnata dall'altra leggenda azzurra e del pattinaggio di velocità, Enrico Fabris. Sofia Goggia, che punta alla medaglia olimpica nella giornata di domani sulla pista delle Tofane a Cortina, lungo le strade affollate di Cortina, che prende in consegna, la Torcia dalla leggenda olimpica e mondiale Gustav Thoeni, avuta a sua volta da Manuela Di Centa (plurimedagliata olimpica e mondiale dello sci di fondo) con Gerda Weissensteiner (medagliata olimpica dello slittino e bob).

