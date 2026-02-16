Lanciano al voto nel 2027 Tonia Paolucci Forza Italia | Fuori personalismi e pressioni esterne lavoriamo all' unità del centrodestra

Tonia Paolucci di Forza Italia annuncia che il centrodestra di Lanciano si prepara a votare nel 2027, a causa delle divisioni interne che rallentano il cammino politico. La consigliera invita a mettere da parte i personalismi e le pressioni provenienti da altre sedi, puntando invece a rafforzare l’unità tra le diverse forze della coalizione. Paolucci sottolinea la necessità di lavorare insieme, senza lasciarsi distrarre da divergenze che rischiano di compromettere le prossime sfide elettorali.

L'assessore comunale e segretario cittadino del partito chiama la coalizione all'unità dopo i contrasti emersi all'interno di Fratelli d'Italia: “In passato abbiamo pagato a caro prezzo le divisioni" “A poco più di un anno dalle elezioni comunali bisogna concentrarsi sull’unità del centrodestra e lasciare fuori dal dibattito politico cittadino personalismi e scontri che traggono origine da dinamiche di altre assemblee elettive”. È quanto puntualizza Tonia Paolucci, segretario cittadino di Forza Italia a Lanciano e assessore comunale della giunta Paolini, a seguito delle divisioni interne a Fratelli d'Italia emerse dalla vicenda della revoca del capogruppo Gabriele Di Bucchianico, a cui sono seguite le puntualizzazioni di quest'ultimo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

