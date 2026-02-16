Marc Marquez torna al nuovo aerodinamico Ducati 2024 durante i test a Sepang
Marc Marquez ha ripreso a guidare la Ducati GP26 durante i test a Sepang, dopo aver avuto problemi con il motore nelle prime giornate. La motivazione è stata trovare soluzioni rapide e migliorare la performance della moto. Marquez si è concentrato su nuove configurazioni dell’aerodinamica, cercando di ottenere più stabilità in curva. La squadra ha lavorato per adattare la moto alle sue esigenze, sperando di migliorare il risultato in vista della stagione.
"> Marc Marquez: Un Inizio Promettente con la Ducati GP26 al Test di Sepang. Marc Marquez ha dimostrato di avere le carte in regola durante il primo giorno del test pre-stagionale 2026 a Sepang, chiudendo al primo posto nelle classifiche con un impressionante tempo di 1:57.018. Questo risultato lo ha posizionato 0.256 secondi davanti agli altri piloti e quasi tre decimi in vantaggio rispetto al miglior non-Ducati. Questa performance rappresenta una notevole ripresa per il pilota spagnolo, che tornava in pista dopo un lungo infortunio al braccio subito lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Marquez trionfa su Bagnaia e Marc Marquez nel test Sprint di Sepang
La prima giornata di test a Sepang si chiude con Marquez davanti a tutti, lasciando Bagnaia e Marc nelle retrovie.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5
Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.
Marc Marquez Test Ducati GP26 at MotoGP Sepang Test 2026
Argomenti discussi: MotoGP, Marc Marquez torna, ma non da re; Tardozzi svela la scioccante verità: la sua moto non era fluida come le altre tre; Marc Marquez rompe il silenzio sul mercato: Ho troppe informazioni; MotoGP | Jorge Martin ha chiesto consiglio a Marc Marquez prima di rioperarsi; Bagnaia: Farò il possibile per complicare la vita a Marc.
Marc Marquez torna col botto ed è il più veloce nel day-1 dei Test di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi lavorano sullo sviluppoQuasi quattro mesi dopo il brutto infortunio alla spalla riportato il 5 ottobre durante il Gran Premio d'Indonesia, Marc Marquez torna in grande stile ed ... oasport.it
MotoGP, Marc Marquez si sbottona sulla sua Ducati: punti di forza e qualcosa da sistemareLa stagione 2026 è alle porte e dai primi test il centauro spagnolo ha compreso che la Desmosedici GP26 avrà delle caratteristiche importanti. reportmotori.it
L’australiano si è espresso sulla tecnica di Marc Marquez, svelando come secondo lui riesca a fare la differenza grazie a una particolare gestione delle gomme - facebook.com facebook
MotoGP, Ducati sfila per Kuala Lumpur: che 'traversi' per Marc Marquez! VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #MarcMarquez x.com