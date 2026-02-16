marc marquez torna al nuovo aerodinamico ducati 2024 durante i test a sepang

"> Marc Marquez: Un Inizio Promettente con la Ducati GP26 al Test di Sepang. Marc Marquez ha dimostrato di avere le carte in regola durante il primo giorno del test pre-stagionale 2026 a Sepang, chiudendo al primo posto nelle classifiche con un impressionante tempo di 1:57.018. Questo risultato lo ha posizionato 0.256 secondi davanti agli altri piloti e quasi tre decimi in vantaggio rispetto al miglior non-Ducati. Questa performance rappresenta una notevole ripresa per il pilota spagnolo, che tornava in pista dopo un lungo infortunio al braccio subito lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La prima giornata di test a Sepang si chiude con Marquez davanti a tutti, lasciando Bagnaia e Marc nelle retrovie.

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

