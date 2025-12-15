Mara Sattei | il titolo del brano con cui sarà in gara al 76esimo Sanremo è Le cose che non sai di me
Mara Sattei torna al Festival di Sanremo con il brano
Mara Sattei – foto di Giuseppe Triscari MILANO – Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con “Duemilaminuti”, Mara Sattei torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76ª edizione con il brano “Le cose che non sai di me” (Epic Records ItalySony Music Italy), già disponibile in pre-save al link https:forms.sonymusicfans.comcampaignle-cose-che-non-sai-di-me. L’artista, forte della sua grande trasversalità tra i generi, nonché della semplicità e della freschezza che la contraddistinguono, tornerà in gara alla kermesse musicale per eccellenza dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “Sopra di me” (Epic Records ItalySony Music Italy). Lopinionista.it
- Mara Sattei "Le cose che non sai di me"