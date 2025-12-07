Palacultura passo avanti per la manutenzione straordinaria | interventi da 2,5 milioni di euro
“Un altro passo in avanti per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del Palazzo della Cultura”. L’annuncio dell’amministrazione comunale di Latina dopo che la giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano, nell’ultima seduta di venerdì, ha approvato il progetto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Comunicato stampa N.1351 - 6 dicembre 2025 - Fertility: avvio delle 530 Borse d’Inclusione Sociale e nuovo passo nel percorso di welfare di comunità della città di Messina Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/fertility-avvio-delle-530-borse-dincl - facebook.com Vai su Facebook