Palacultura passo avanti per la manutenzione straordinaria | interventi da 2,5 milioni di euro

Latinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un altro passo in avanti per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del Palazzo della Cultura”. L’annuncio dell’amministrazione comunale di Latina dopo che la giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano, nell’ultima seduta di venerdì, ha approvato il progetto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

