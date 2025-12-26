Guasto alla fornitura elettrica | disagi alla rete idrica di Cascina disservizi in diversi comuni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque comunica che, a causa di un guasto al sistema di fornitura di energia elettrica presso la centrale idrica di Bientina, oggi venerdì 26 dicembre si stanno verificando disagi nell'erogazione idrica nel comune di Cascina. In funzione dei tempi di ripristino del guasto, tali disagi potranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

