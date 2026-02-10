Svolta nell' omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo nessun impronta sull' arma e mistero sullo sparo rimbalzato

La polizia indaga su un nuovo caso di omicidio a Rogoredo. Dopo aver analizzato l’arma e il proiettile, gli esperti non hanno trovato impronte utili. Le indagini si complicano, perché lo sparo sembra aver rimbalzato e non ci sono tracce chiare sulla scena del delitto. La vittima, Mansouri, è stata trovata senza segni evidenti di colluttazione, e ora gli investigatori cercano di capire come siano andate le cose. La pista rimane aperta, e il mistero sulla morte di Mansouri si infittisce.

Nelle indagini sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo sono emersi due nuovi elementi. Non sono state rinvenute impronte sull’arma che Mansouri avrebbe puntato contro il poliziotto che ha esploso il colpo che ha ucciso il 28enne. Il proiettile sarebbe invece deformato, segno che potrebbe essere rimbalzato contro qualcosa prima di colpire il cranio della vittima. La morte di Mansouri a Rogoredo Il 26 gennaio scorso, durante un controllo antidroga a Rogoredo, periferia sudest di Milano, un agente di polizia in borghese ha sparato un colpo di pistola che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, sospettato di essere uno spacciatore. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzato Approfondimenti su Mansouri Rogoredo Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale. “Nessuna impronta sull’arma di Mansouri dopo le analisi preliminari”, la difesa del poliziotto: “Attesa per indagini genetica” Le indagini sull’omicidio di Abderrahim Mansouri continuano senza sosta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Mansouri Rogoredo Argomenti discussi: Svolta nell'omicidio del pastore di Partinico, fermato un uomo; ll giallo dei tre cacciatori uccisi nel bosco: l'inchiesta aperta è per omicidio volontario; Svolta nell'omicidio del pastore di Partinico, fermato un uomo; Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, c'è un indagato. Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzatoI risultati di due esami, sulle impronte della pistola e sul proiettile, hanno complicato le indagini sul caso di Rogoredo e della morte di Mansouri ... virgilio.it Omicidio di Zoe Trinchero, confessa un 20enne: la svolta nell’inchiesta sulla 17enne trovata morta a Nizza MonferratoIl corpo della ragazza presenta segni di un trauma cranico e di strangolamento. Un amico della vittima è interrogato dai Carabinieri ... vanityfair.it Telesveva. . 23 anni dopo, la svolta nell'uccisione di Danilo Abiuso a Valenzano: fu omicidio mafioso e premeditato. Arrestati affiliati al clan Di Cosola #puglia #bari #valenzano #omcidio #arresti #clan #cronaca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.