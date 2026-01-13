Carrick Manchester United ora è anche ufficiale | è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime parole

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim. Attraverso il comunicato ufficiale, il club ha confermato la nomina di Carrick, che assume il ruolo temporaneo con l’obiettivo di guidare i Red Devils nelle prossime partite. Questa scelta evidenzia la volontà di mantenere stabilità durante questa fase di transizione.

