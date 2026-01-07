Tra i partecipanti della sedicesima edizione di “Matrimonio a prima vista”, in onda da oggi su Real Time, figura anche una tanatoesteta genovese. La nuova stagione del programma, che propone incontri e coppie create da esperti, si arricchisce così di una presenza professionale proveniente dalla città di Genova, offrendo uno sguardo diverso su temi legati alla morte e alla cura del corpo.

C'è anche una genovese tra i partecipanti di “Matrimonio a prima vista”, reality show che torna in onda per la sedicesima edizione da oggi, mercoledì 7 gennaio, su Real Time. Si chiama Irene Mele, ha 42 anni, ed è tanatoesteta, ovvero veste, trucca e prepara le salme per l'ultimo addio. Chi è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - "Matrimonio a prima vista": c'è anche una tanatoesteta genovese tra i partecipanti

Leggi anche: Un bergamasco tra i protagonisti della nuova edizione di “Matrimonio a prima vista”

Leggi anche: Matrimonio a prima vista 2025 la scelta finale: tra favole, naufragi annunciati e colpi di scena

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Perché non possiamo fare più a meno di Matrimonio a Prima Vista: dal 7 gennaio la nuova stagione; Su Real Time dal 7 gennaio la nuova stagione di Matrimonio a prima vista; Matrimonio a prima vista 2026, anticipazioni e chi sono le nuove coppie: foto e bio dei concorrenti; Matrimonio a prima vista: c'è Andrea il concorrente che arriva da Muggiò.

"Matrimonio a prima vista": c'è anche una tanatoesteta genovese tra i concorrenti - Irene Mele è una tanatoesteta molto conosciuta sui social dove spiega il suo lavoro: su TikTok ha più di 100mila follower ... genovatoday.it