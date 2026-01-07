Matrimonio a prima vista | c' è anche una tanatoesteta genovese tra i partecipanti
Tra i partecipanti della sedicesima edizione di “Matrimonio a prima vista”, in onda da oggi su Real Time, figura anche una tanatoesteta genovese. La nuova stagione del programma, che propone incontri e coppie create da esperti, si arricchisce così di una presenza professionale proveniente dalla città di Genova, offrendo uno sguardo diverso su temi legati alla morte e alla cura del corpo.
C'è anche una genovese tra i partecipanti di “Matrimonio a prima vista”, reality show che torna in onda per la sedicesima edizione da oggi, mercoledì 7 gennaio, su Real Time. Si chiama Irene Mele, ha 42 anni, ed è tanatoesteta, ovvero veste, trucca e prepara le salme per l'ultimo addio. Chi è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
