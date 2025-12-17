I Mondiali 2026 promettono di essere tra i più ricchi di sempre, con un montepremi ufficiale annunciato dalla FIFA. Le cifre sono da capogiro, e la squadra che salirà sul gradino più alto del podio potrà sperare in guadagni record. Un investimento enorme che sottolinea l’importanza e l’attrattiva di questa competizione, destinata a rimanere nella storia del calcio mondiale.

© Juventusnews24.com - Mondiali 2026, ufficiale il montepremi stanziato dalla FIFA: cifre folli! Ecco quanto guadagnerà la prima classificata

Mondiali 2026, è stato ufficializzato il montepremi della FIFA: quanto guadagnerà la prima classificata dell’edizione USA, Canada e Messico. Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente lo scorso 5 dicembre a Washington, quando le urne hanno disegnato i gironi del prossimo torneo iridato. Ma oltre agli accoppiamenti tecnici, il Consiglio FIFA ha svelato i dettagli economici di quello che si preannuncia come l’evento sportivo più ricco della storia. L’edizione dei Mondiali 2026, che vedrà Stati Uniti, Canada e Messico fare gli onori di casa a partire dall’11 giugno, sarà “rivoluzionaria” non solo per il format allargato a 48 squadre, ma per il volume di denaro che muoverà verso le federazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Playoff Mondiali intercontinentali 2026: giocano solo squadre fuori dalla top 50 del Ranking FIFA

Leggi anche: La Fifa è costretta a cancellare il poster ufficiale dei Mondiali 2026: fa una gaffe enorme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un Mondiale da sogno: 727 milioni di dollari in palio!; Mondiale Freccette 2025/26: le date, i partecipanti, il montepremi, i favoriti e dove vederlo; Supercoppa, montepremi record: ecco quanto guadagna chi la vince; Fiorentina, minacce e insulti sui social alle mogli dei calciatori: gli screenshot e la denuncia della consorte di Dodo. Cosa è successo.

Mondiali 2026, ecco il montepremi da record. E la nazionale campione riceverà una cifra incredibile! - L'11 giugno 2026, Canada, Stati Uniti e Messico apriranno i cancelli all'edizione più ricca del mondiale. tuttosport.com