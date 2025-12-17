Mondiali 2026 ufficiale il montepremi stanziato dalla FIFA | cifre folli! Ecco quanto guadagnerà la prima classificata
I Mondiali 2026 promettono di essere tra i più ricchi di sempre, con un montepremi ufficiale annunciato dalla FIFA. Le cifre sono da capogiro, e la squadra che salirà sul gradino più alto del podio potrà sperare in guadagni record. Un investimento enorme che sottolinea l’importanza e l’attrattiva di questa competizione, destinata a rimanere nella storia del calcio mondiale.
Mondiali 2026, è stato ufficializzato il montepremi della FIFA: quanto guadagnerà la prima classificata dell’edizione USA, Canada e Messico. Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente lo scorso 5 dicembre a Washington, quando le urne hanno disegnato i gironi del prossimo torneo iridato. Ma oltre agli accoppiamenti tecnici, il Consiglio FIFA ha svelato i dettagli economici di quello che si preannuncia come l’evento sportivo più ricco della storia. L’edizione dei Mondiali 2026, che vedrà Stati Uniti, Canada e Messico fare gli onori di casa a partire dall’11 giugno, sarà “rivoluzionaria” non solo per il format allargato a 48 squadre, ma per il volume di denaro che muoverà verso le federazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
