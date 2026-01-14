La Spezia i figli minorenni dicono di essere stati picchiati mamma indagata e condannata a tre anni
A La Spezia, una madre è stata condannata a tre anni di reclusione dopo accuse di maltrattamenti nei confronti dei suoi figli minorenni, che affermano di essere stati picchiati. La difesa sostiene che la donna abbia agito per prendersi cura del padre malato e che le accuse non siano fondate. La sentenza segue un lungo processo e una fase di discussione in tribunale.
La sentenza del giudice dopo una lunga discussione. Secondo la difesa della donna le accuse non sono fondate: "Li ha lasciati soli per accudire il padre malato" Tre anni di carcere. È la condanna emessa dal giudice per l’udienza preliminare di La Spezia nei confronti di una quarantenne accusa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Spezia, i figli minorenni dicono di essere stati picchiati, mamma indagata e condannata a tre anni.
La Spezia, picchia i figli minorenni: madre condannata a 3 anni - È la condanna emessa ieri dal giudice per l’udienza preliminare di La Spezia nei confronti di una quarantenne accusata di maltrattamenti a danno dei figlioletti di 11 ... ilsecoloxix.it
