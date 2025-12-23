Parabiago infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e abusi nei confronti di due degenti

23 dic 2025

L'uomo, 46 anni peruviano, è stato posto ai domiciliari. Nei suoi confronti i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno raccolto quello che viene definito un grave quadro indiziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

parabiago infermiere rsa arrestatoCARABINIERI * PARABIAGO «INFERMIERE VIOLENTA OSPITI DELLA STRUTTURA SANITARIA, ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI» - Nella mattinata del 23 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli ... agenziagiornalisticaopinione.it

Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato infermiere - Parabiago (Milano), 23 dicembre 2025 – Maltrattamenti e violenza sessuale da parte di un operatore della Rsa, emersi dopo indagini durante due mesi all'interno di una casa di riposo di Parabiago Nella ... ilgiorno.it

parabiago infermiere rsa arrestatoOperatore sociosanitario arrestato per violenza sessuale su due anziane in Rsa a Parabiago - Le indagini sono ancora in corso per verificare se altre ospiti della Rsa possano essere state vittime (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

