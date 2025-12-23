Parabiago infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e abusi nei confronti di due degenti
L'uomo, 46 anni peruviano, è stato posto ai domiciliari. Nei suoi confronti i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno raccolto quello che viene definito un grave quadro indiziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato infermiere
Leggi anche: Maltrattamenti nei confronti dei familiari, arrestato un 50enne
CARABINIERI * PARABIAGO «INFERMIERE VIOLENTA OSPITI DELLA STRUTTURA SANITARIA, ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI E MALTRATTAMENTI» - Nella mattinata del 23 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli ... agenziagiornalisticaopinione.it
Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago: arrestato infermiere - Parabiago (Milano), 23 dicembre 2025 – Maltrattamenti e violenza sessuale da parte di un operatore della Rsa, emersi dopo indagini durante due mesi all'interno di una casa di riposo di Parabiago Nella ... ilgiorno.it
Operatore sociosanitario arrestato per violenza sessuale su due anziane in Rsa a Parabiago - Le indagini sono ancora in corso per verificare se altre ospiti della Rsa possano essere state vittime (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it
Il provvedimento regionale conferma il riconoscimento senza prescrizioni, attestando la piena conformità dell’Ecomuseo di Parabiago ai nuovi requisiti minimi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.