Iran la Nobel per la Pace Narges Mohammadi due volte al pronto soccorso per le manganellate ricevute durante l’arresto

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace iraniano, è stata ricoverata due volte in pronto soccorso dopo essere stata arrestata e brutalmente picchiata dalla polizia durante una manifestazione. Gli agenti in borghese le hanno inflitto violenti colpi di manganello alla testa e al collo, evidenziando le gravi tensioni e repressioni nel paese.

Arrestata e picchiata da poliziotti in borghese, con “violenti e ripetuti colpi di manganello alla testa e al collo”. Queste le pesanti accuse che la Fondazione Narges Mohammadi ha rivolto al regime iraniano dopo l’ arresto della vincitrice del Premio Nobel per la Pace avvenuto la settimana scorsa. Nei giorni seguenti, la famiglia di Mohammadi non ha avuto sue notizie, fino a una breve e concisa telefonata in cui sono emerse le pessime condizioni fisiche dell’avvocata e attivista iraniana che è stata portata due volte al pronto soccorso per le violente percosse ricevute dagli agenti durante l’arresto a Mashhad. Ilfattoquotidiano.it

