Iran la Nobel per la Pace Narges Mohammadi due volte al pronto soccorso per le manganellate ricevute durante l’arresto

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace iraniano, è stata ricoverata due volte in pronto soccorso dopo essere stata arrestata e brutalmente picchiata dalla polizia durante una manifestazione. Gli agenti in borghese le hanno inflitto violenti colpi di manganello alla testa e al collo, evidenziando le gravi tensioni e repressioni nel paese.

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi due volte al pronto soccorso per le manganellate ricevute durante l’arresto Arrestata e picchiata da poliziotti in borghese, con “violenti e ripetuti colpi di manganello alla testa e al collo”. Queste le pesanti accuse che la Fondazione Narges Mohammadi ha rivolto al regime iraniano dopo l’ arresto della vincitrice del Premio Nobel per la Pace avvenuto la settimana scorsa. Nei giorni seguenti, la famiglia di Mohammadi non ha avuto sue notizie, fino a una breve e concisa telefonata in cui sono emerse le pessime condizioni fisiche dell’avvocata e attivista iraniana che è stata portata due volte al pronto soccorso per le violente percosse ricevute dagli agenti durante l’arresto a Mashhad. Ilfattoquotidiano.it Nobel Peace Laureate Narges Mohammadi Arrested Again in Iran Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi ricoverata due volte dopo l'arresto - Come ha confermato la Narges Foundation, Mohammadi è stata trasferita in ospedale per aver subito percosse dalle forze di sicurezza. tg24.sky.it

VIDEO| Iran, arrestata il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi - La vincitrice del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran insieme a difensori dei diritti umani e giornalisti ... dire.it

IRAN, LA NOBEL NARGES MOHAMMADI RICOVERATA DOPO L'ARRESTO: ACCUSATA DI "COLLABORAZIONE CON ISRAELE" Portata al pronto soccorso due volte dopo aver subito percosse dalle forze di sicurezza dopo l'arresto del 12 dicembre scorso n - facebook.com facebook

La premio #Nobel per la pace #Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto violento #Iran x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.